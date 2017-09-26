В субботу в ФСК «Звезда» в Рыбном «Элекс-Фаворит» будет принимать «Динамо» (Московская область). Как рассказал главный тренер рязанской команды Владимир Иванов, эту игру пропустит Евгений Перемитин, получивший травму в игре с «ИрАэро». Не в лучшей форме Михаил Лушников и Алексей Кинякин. По словам тренера, предстоящая игра – отличный шанс для молодых игроков рязанского клуба заявить о себе.
В Рязанской области пройдет Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд конференции «Запад» Высшей лиги
10:23 15.09.2017 / Спорт
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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