Нити Арена
17:08 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
135

В Рязанской области пройдет Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд конференции «Запад» Высшей лиги

10:23 / Спорт

В субботу в ФСК «Звезда» в Рыбном «Элекс-Фаворит» будет принимать «Динамо» (Московская область). Как рассказал главный тренер рязанской команды Владимир Иванов, эту игру пропустит Евгений Перемитин, получивший травму в игре с «ИрАэро». Не в лучшей форме Михаил Лушников и Алексей Кинякин. По словам тренера, предстоящая игра – отличный шанс для молодых игроков рязанского клуба заявить о себе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Завтра ФК «Рязань» сыграет с «Торпедо Москва»

В кольцо на площади Победы

Крути педали

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы