В Рязанской области пройдет Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд конференции «Запад» Высшей лиги

В субботу в ФСК «Звезда» в Рыбном «Элекс-Фаворит» будет принимать «Динамо» (Московская область). Как рассказал главный тренер рязанской команды Владимир Иванов, эту игру пропустит Евгений Перемитин, получивший травму в игре с «ИрАэро». Не в лучшей форме Михаил Лушников и Алексей Кинякин. По словам тренера, предстоящая игра – отличный шанс для молодых игроков рязанского клуба заявить о себе.