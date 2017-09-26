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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В первом матче китайского турне ХК «Рязань» проиграл «Ценг Тоу»

10:23 / Спорт
В первом матче китайского турне ХК «Рязань» проиграл «Ценг Тоу»

Игра прошла в китайском городе Цзилине, сообщает пресс-служба рязанского клуба. В составе китайской команды играет сразу несколько экс-рязанцев – Полинин, Максимов, Лукин, Камаев и этот факт самым неприятным образом отразился на настроении нашей команды.

Первый период, в целом, вышел равным. В начале и середине предпочтительнее выглядели подопечные Игоря Жилинского (запомнился проход Сергея Леснухина и выпад по левому флангу Павла Кудрявцева). Ближе к перерыву инициатива перешла уже к хозяевам. Открыть счет в этом промежутке командами помешали вратари Игорь Тяло и дебютировавший в официальных матчах за рязанцев Илья Коновалов.

Гости не смогли выбросить шайбу из своей зоны, последовал пас на Альберта Полинина, который (как показалось, при помощи небольшого рикошета) «прошил» Коновалова. Свое преимущество «горожане», к сожалению, использовали неудачно. Уступая, наша команда вынуждена была идти вперед, игроки стремились вылезти от бортов в центр и нанести бросок, а вот комбинационного хоккея не хватало. В заключительном периоде ситуация не изменилась. Хозяева одержали победу.

В субботу 16 сентября ХК «Рязань» проведет свой второй матч в Поднебесной – в Харбине наша команда встретится с «КРС Хейлуцзянь». Начало игры в 11.30 по московскому времени.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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