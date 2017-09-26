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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани на 11 улицах запретят парковку

10:56 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены на следующих участках дорог:

- ул. Радищева от пересечения с ул. Право-Лыбедской до пересечения с ул. Есенина;

- ул. Свободы от пересечения с ул. Чапаева до пересечения с ул. Ленина;

- ул. Горького от пересечения с ул. Есенина до пересечения с ул. Право-Лыбедской;

- ул. Вокзальная от дома №30 до пересечения с Первомайским проспектом (в районе дома №27 по Первомайскому проспекту);

- ул. Чапаева от пересечения с ул. Кудрявцева до пересечения с ул. Свободы;

- ул. Яхонтова от пересечения с ул. Свободы до пересечения с ул. Есенина;

- ул. Полевая от пересечения с ул. Свободы до пересечения с ул. Есенина;

- Бульварный переулок от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Радищева;

- Газетный переулок от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Урицкого;

- ул. Урицкого от пересечения с Газетным переулком до пересечения с ул. Есенина;

- ул. Пролетарская от пересечения с ул. Маяковского до пересечения с ул. Чапаева.

Дорожные знаки будут установлены не ранее 5 октября этого года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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