Глава региона Николай Любимов поздравил сотрудников Управления Роспотребнадзора по Рязанской области с 95-летием со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области!

Поздравляю вас с 95-летием со дня образования службы! Ее история – свидетельство трудного и славного пути. С созданием ведомства в двадцатых годах прошлого столетия началась решительная борьба с массовыми инфекциями, особо тяжелыми заболеваниями, воспитание общей культуры гигиены.

Сегодня специалисты службы продолжают лучшие традиции своих предшественников. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в полной мере осознают всю важность возложенных на них задач. Они трудятся с максимальной самоотдачей, на высоком профессиональном уровне, что позволяет сохранять стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, обеспечивать защиту прав потребителей, в целом, повышать качество жизни рязанцев.

Особых слов признательности заслуживают ветераны, чья безупречная работа и верность призванию является примером для начинающих специалистов.

От всей души желаю всем здоровья, благополучия, успехов в труде!»