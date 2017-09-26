Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 04.29 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Петрушино Скопинского района. Огонь уничтожил нежилой дом, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел нежилой дом
11:06 15.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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