В Рязанской области сгорел нежилой дом

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 04.29 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Петрушино Скопинского района. Огонь уничтожил нежилой дом, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.