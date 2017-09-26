Как сообщает сайт администрации областного центра, в воскресенье, 17 сентября в 14.30 в ЦПКиО в Рязани начнется детский праздник «Дом глазами ребенка». Ребята смогут поучаствовать в конкурсах и квестах, викторинах, посмотреть на шоу мыльных пузырей, поиграть на "лего" площадке. Кроме того, на празднике будут 3D раскраски и ростовые куклы.
В Рязани появится «Дом глазами ребенка»
11:08 15.09.2017 / Культура
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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