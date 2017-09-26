В Рязани появится «Дом глазами ребенка»

Как сообщает сайт администрации областного центра, в воскресенье, 17 сентября в 14.30 в ЦПКиО в Рязани начнется детский праздник «Дом глазами ребенка». Ребята смогут поучаствовать в конкурсах и квестах, викторинах, посмотреть на шоу мыльных пузырей, поиграть на "лего" площадке. Кроме того, на празднике будут 3D раскраски и ростовые куклы.