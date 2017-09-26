За сутки в Рязанской области выявили три нарушения миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции установили, что 55-летний житель города Рыбное незаконно поставил на учет в своем доме трех граждан Республики Узбекистан.

Два аналогичных преступления выявили в Касимовском районе. 62-летняя жительница деревни Клетино фиктивно зарегистрировала в своем доме 44-летнего гражданина Узбекистана, а в Касимове 21-летняя девушка незаконно поставила на учет 22-летнего иностранца.

В отношении хозяев «резиновых» домов возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит внушительный штраф.