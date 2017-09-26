В поселке Сапожок Рязанской области сгорел сарай

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 01.35. Огонь уничтожил хозяйственный сарай. Площадь пожара составила 12 кв.м. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.