Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 19.20 водолазы поисково-спасательной станции на воде из пруда в районе Ряжска, в месте, не оборудованном для купания, подняли тело мужчины. Всего к работам привлекались 1 единица техники, 6 человек поисково-спасательной станции на воде.
В пруду в Рязанской области обнаружили труп
11:28 15.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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