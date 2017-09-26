В пруду в Рязанской области обнаружили труп

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 19.20 водолазы поисково-спасательной станции на воде из пруда в районе Ряжска, в месте, не оборудованном для купания, подняли тело мужчины. Всего к работам привлекались 1 единица техники, 6 человек поисково-спасательной станции на воде.