В загоревшемся в Рязанской области комбайне люди не пострадали

Согласно оперативной сводке МЧС России по области, вчера в 16.05 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в поселке Отделение Пролетарское совхоз имени Ильича Михайловского района. Загорелся комбайн «Дон». Огонь повредил его моторный отсек, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника Государственной противопожарной службы.