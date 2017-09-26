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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В загоревшемся в Рязанской области комбайне люди не пострадали

11:37 / Общество

Согласно оперативной сводке МЧС России по области, вчера в 16.05 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в поселке Отделение Пролетарское совхоз имени Ильича Михайловского района. Загорелся комбайн «Дон». Огонь повредил его моторный отсек, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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