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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В домах по 18 улицам Рязани отключили холодную воду

11:40 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе сегодня отключена подача холодной воды до 14.00 по следующим адресам:

ул. Трудовая, д. 13/38, д. 15, д. 17/43, д. 19/42, д. 21, д. 23/39, частный сектор;

ул. Ломоносова, дома с 46 по 72, дома с 37 по 49 - частный сектор;

ул. Бабушкина, дома с 36 по 46, дома с 11 по 21 – частный сектор;

ул. 1-ый пр-д Бабушкина – частный сектор;

ул. З. Космодемьянской, д. 31, дома с 38 по 64, дома с 37 по 63, частный сектор;

ул. 1-ый проезд З. Космодемьянской – частный сектор;

ул. 2-ой проезд З. Космодемьянской – частный сектор;

ул. Кошевого – частный сектор;

ул. Гастелло – частный сектор;

ул. Куйбышевское шоссе, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 18, д. 18 корп. 1;

ул. Декабристов, дома с 12 по 26, дома с 5 по 25;

ул. Разина, дома с 44 по 52 – частный сектор;

До 15.00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Щорса, д. 1, д. 5,

ул. Кутузова, д. 12, д. 12 корп. 1,

ул. Котовского, д. 1/3,

пос. Южный – частный сектор,

ул. Березовая, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1г, д. 1д, д. 1е, д. 1ж, д. 1з, д. 1и, д. 1к, д. 1м, д. 1н;

До окончания ремонтных работ холодную воду отключили в доме номер 6 по ул. Костычева.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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