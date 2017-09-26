Согласно оперативной сводке МЧС России по области, вчера в 14.10 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в поселке Мурмино Рязанского района. Огонь повредил комнату жилого дома. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Во время пожара в жилом доме в Мурмино Рязанской области никто не пострадал
11:46 15.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
Ранее по теме:
В загоревшемся в Рязанской области комбайне люди не пострадали
Пропавшего на прошлой неделе грибника в Рязанской области ищут 78 человек
За сутки в Рязанской области выявили три нарушения миграционного законодательства