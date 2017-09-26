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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани у девушки полицейские изъяли героин

11:46 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Рязани на улице Лесопарковой задержали 21-летнюю жительницу поселка Мурмино. Ее неоднократно доставляли в органы внутренних дел в связи с причастностью к незаконному обороту наркотиков. При личном досмотре у девушки полицейские обнаружили и изъяли сверток с героином массой 4 грамма.

Как пояснила подозреваемая, героин она собиралась употребить сама и «угостить» своих знакомых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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