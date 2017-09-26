Вчера в 12.21 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в поселке Пителино, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огонь полностью уничтожил жилой дом, человеческих жертв нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В Пителино сгорел жилой дом, люди не пострадали
11:47 15.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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