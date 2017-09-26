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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Два пожарных расчета тушили сарай в Рязанской области

12:00 / Происшествия

Пожар произошел вчера утром в селе Новый Киструс Спасского района, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» вчера в 09.24. Огонь уничтожил сарай. Площадь пожара составила 78 кв.м. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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