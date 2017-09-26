Нити Арена
17:02 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
258

За сутки в Рязанской области выявили более 5000 нарушений правил дорожного движения

12:01 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера на дорогах региона произошло 38 ДТП, в одном из которых пострадал человек. В остальных случаях ущерб, нанесенный автовладельцам был только материальным.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 5280 нарушений правил дорожного движения, задержали 7 водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Пителино сгорел жилой дом, люди не пострадали

В Рязани у девушки полицейские изъяли героин

Во время пожара в жилом доме в Мурмино Рязанской области никто не пострадал

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы