За сутки в Рязанской области выявили более 5000 нарушений правил дорожного движения

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера на дорогах региона произошло 38 ДТП, в одном из которых пострадал человек. В остальных случаях ущерб, нанесенный автовладельцам был только материальным.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 5280 нарушений правил дорожного движения, задержали 7 водителей в состоянии опьянения.