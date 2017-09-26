За сутки в Рязанской области выявили более 5000 нарушений правил дорожного движения
Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера на дорогах региона произошло 38 ДТП, в одном из которых пострадал человек. В остальных случаях ущерб, нанесенный автовладельцам был только материальным.
Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 5280 нарушений правил дорожного движения, задержали 7 водителей в состоянии опьянения.
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