Четыре автомобиля столкнулись на дороге в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 15.00 на 184 километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Клепиковском районе. Автомобиль «Volkswagen Polo», за рулем которого находился 71-летний житель Республики Беларусь, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с «Mitsubishi Padjero», который стоял на перекрестке, чтобы повернуть налево. От удара «Mitsubishi» отбросило на полосу встречного движения, где с ним столкнулся движущийся навстречу «КамАЗ». Водитель грузовика, пытаясь избежать столкновения, свернул и прямо в автомобиль «Volkswagen Transporter», за рулем которого находился 53-летний житель Касимова.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Volkswagen Polo». Его госпитализировали. Травмы получил и пассажир автомобиля «Mitsubishi Padjero».