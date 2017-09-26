В Рязанской области усилится ветер и пройдет дождь

Объявлено метеопредупреждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Такая погода сохранится сегодня вечером и ночью.