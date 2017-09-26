Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Такая погода сохранится сегодня вечером и ночью.
В Рязанской области усилится ветер и пройдет дождь
12:38 15.09.2017 / Актуально
Объявлено метеопредупреждение
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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