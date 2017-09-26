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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области усилится ветер и пройдет дождь

12:38 / Актуально
Объявлено метеопредупреждение

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Такая погода сохранится сегодня вечером и ночью.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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