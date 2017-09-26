В Рязани откроется персональная выставка Светланы Ильиной

21 сентября в 16.00 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается персональная выставка рязанской художницы Светланы Ильиной, сообщает портал Вездекультура.

На выставке можно будет проследить два основных этапа творчества художника. Первый связан с темой рязанских улиц, сохранивших старую деревянную застройку. Небольшие по размеру, камерные по настроению работы Светланы соответствуют масштабу одноэтажных домиков, уютных двориков, обжитых не только людьми, но и многочисленными кошками и собаками. Для художника каждый дом, каждый уголок исторической части города неповторим, как разнообразны и непохожи судьбы городских жителей. Поэтому изображение той или иной постройки в картинах Ильиной кажется «портретным». Жанр портрета также вошел в состав выставки. Большинство моделей Ильиной – представители художественной интеллигенции города, входившие в постоянный круг ее общения. Она писала их без посторонней атрибутики, акцентируя внимание на главном в характере и внешнем облике.

На рубеже столетий у нее появляются виды городских предместий, написанные с высокой точки, где эпизоды частной жизни в уютных домиках заменяет обобщенный взгляд на муравейник человеческого существования.

Нынешний этап в биографии Светланы Ильиной связан с поиском новых тем. Его можно рассматривать как время внутреннего личностного роста, неторопливых проб своих возможностей в создании работ, наполненных ощущением покоя и гармонии, отличавших мироощущение этого автора в лучшие периоды жизни.