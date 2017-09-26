Нити Арена
17:00 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
262

В Рязани откроется персональная выставка Светланы Ильиной

12:38 / Культура

21 сентября в 16.00 в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается персональная выставка рязанской художницы Светланы Ильиной, сообщает портал Вездекультура.

На выставке можно будет проследить два основных этапа творчества художника. Первый связан с темой рязанских улиц, сохранивших старую деревянную застройку. Небольшие по размеру, камерные по настроению работы Светланы соответствуют масштабу одноэтажных домиков, уютных двориков, обжитых не только людьми, но и многочисленными кошками и собаками. Для художника каждый дом, каждый уголок исторической части города неповторим, как разнообразны и непохожи судьбы городских жителей. Поэтому изображение той или иной постройки в картинах Ильиной кажется «портретным». Жанр портрета также вошел в состав выставки. Большинство моделей Ильиной – представители художественной интеллигенции города, входившие в постоянный круг ее общения. Она писала их без посторонней атрибутики, акцентируя внимание на главном в характере и внешнем облике.

На рубеже столетий у нее появляются виды городских предместий, написанные с высокой точки, где эпизоды частной жизни в уютных домиках заменяет обобщенный взгляд на муравейник человеческого существования.

Нынешний этап в биографии Светланы Ильиной связан с поиском новых тем. Его можно рассматривать как время внутреннего личностного роста, неторопливых проб своих возможностей в создании работ, наполненных ощущением покоя и гармонии, отличавших мироощущение этого автора в лучшие периоды жизни.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани появится «Дом глазами ребенка»

Кукольная революция — за пятидневку

Жители Рязанской области приглашаются к участию в проекте создания памятника Анатолию Домбровскому

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы