Руководителем рязанского областного кожвендиспансера назначен Михаил Жучков

Как сообщает портал учреждений здравоохранения Российской Федерации со ссылкой на региональный минздрав, главный врач кожно-венерологический диспансера Марина Тарасова покинула свой пост.

Исполняющим обязанности руководителя медучреждения назначен заместитель главного врача Михаил Жучков.

Михаил Валерьевич Жучков в 2007 окончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, в 2007 –2010 работал очным аспирантом кафедры дерматовенерологии и инфектологии Рязанского медуниверситета. В настоящее время продолжает работу над диссертационным исследованием, которое посвящено актуальным вопросам медицинской микологии и пульмонологии. В 2010 году прошел курс первичной переподготовки по специальности «Организация общественного здоровья и здравоохранение» на базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, с 2009 по 2011 год работал врачом-дерматовенерологом в Кораблинской ЦРБ, с 2010 года – врачом детским дерматовенерологом в Рязанском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. В июне 2011 года был назначен на должность заместителя главного врача по организационно-методической работе учреждения. С июня 2011 года он также является руководителем Эпидемиологической группы диспансера по профилактике инфекций передаваемых половым путем.

Имеет профессиональные награды, автор более 40 научных работ, среди которых 16 принятых к внедрению в РязГМУ рационализаторских предложений.