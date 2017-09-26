Суд продлил бывшим полицейским срок содержания под стражей

Вчера в Рязанском областном суде рассмотрели апелляционные жалобы на постановления Старожиловского районного суда Рязанской области о продлении на один месяц сроков содержания под стражей бывших сотрудников полиции.

Как сообщает сайт Рязанского областного суда, бывшие полицейские обвиняются в применении насилия в отношении жителя области.

Суд счел, что обвиняемые, находясь на свободе, могут воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказать давление на потерпевшего и свидетелей. Апелляционной коллегией Рязанского областного суда постановления районного суда оставлены без изменения, жалобы адвокатов обвиняемых - без удовлетворения.