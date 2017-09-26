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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Михайлове Рязанской области проходит Всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта Юрия Васина

14:41 / Спорт

В нем принимают участие 230 спортсменов-юниоров, 25 команд, представляющих различные спортивные объединения Центрального Федерального округа. За первое место борются двадцать воспитанников из рязанского клуба «ЦСК». Михайловские тренеры Павел Чеблыков, Андрей и Дмитрий Степановы выставили на ринг сорок пять бойцов.

На церемонии открытия присутствовали исполнительный директор федерации бокса Рязанской области Михаил Агафонов и директор ФСК «Метеор» Дмитрий Медведев. Успехов участникам пожелали спортсмены-паралимпийцы Татьяна Дунаева и Алексей Лисовой.

Как рассказал судья соревнований, мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры Владимир Муляр, соревнования проводятся уже восемнадцатый раз. Их статус - класс «Б», что предоставляет право судейской коллегии присваивать победителям схваток разряд «Кандидат в мастера спорта».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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