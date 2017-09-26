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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области гостиницы подтверждают свою «звездность»

14:43 / Туризм

Объекты региональной гостиничной инфраструктуры проходят классификацию, об этом сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма. Свидетельство о присвоении категории получили гостиница «СОВА», отель «АМАКС Конгресс-отель», конгресс-отель «Форум», гостиница «Ока».

Несколько отелей готовятся к проведению классификации: гостиничный комплекс «В некотором царстве», отель «Берега» (гостинично-развлекательный комплекс «Окская жемчужина»), отель «Старый город».

Прохождение отелями классификации и присвоение им соответствующей категории («звездности») дает потребителю представление об уровне отеля и качестве предоставляемых услуг.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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