За ложь в суде жительница Рязанской области заплатит штраф

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, вынесен приговор 33-летней жительнице города Сасово. Женщина признана виновной в даче заведомо ложных показаний.

Следствием и судом установлено, что в феврале этого года жительница Сасово присутствовала на судебном заседании как свидетель по уголовному делу по обвинению двух ее знакомых в совершении кражи. В ходе заседания ее предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, но свидетель солгала, сказав в суде, что ей якобы неизвестно о том, что подсудимые договаривались о совершении кражи.

С предъявленным обвинением женщина полностью согласилась, и уголовное дело в отношении нее рассмотрели в порядке особого уголовного судопроизводства. Приговором суда ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.