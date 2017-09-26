В сельхозпредприятиях Рязанской области увеличилось производство молока

Как сообщает сайт правительства области, по итогам 8 месяцев этого года в регионе на 5,4 процента (по сравнению с прошлогодними показателями) увеличилось производство молока.

С января по август хозяйствами области получено 236,6 тысячи тонн молока. Валовое производство молока увеличено за счет повышения продуктивности животных. По итогам 8 месяцев надой на одну фуражную корову составил 4313 кг, это на 357 кг больше прошлогодних результатов. В одиннадцати районах области преодолели четырехтысячный рубеж по надоям. Лидерами стали сельхозпредприятия Пителинского и Касимовского районов, где надои превысили 5000 кг.