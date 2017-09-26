Глава рязанского региона Николай Любимов поздравил сотрудников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые сотрудники и ветераны лесной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника леса!

Леса являются основным природным богатством Рязанской области. Очень важно, что ваша работа направлена на сохранение и воспроизводство этого ценнейшего ресурса. Вашей службой самое серьезное внимание уделяется профилактике и борьбе с лесными пожарами. Большого уважения заслуживает работа коллектива по пресечению деятельности «черных лесорубов». Сотрудники службы успешно решают задачи по организации просветительской работы, направленной на воспитание в обществе бережного отношения к природе. Поддерживая школьные лесничества, растят молодую смену, которая будет успешно продолжать благородную работу по сохранению леса. В лесном хозяйстве региона трудится около восьмисот человек, которых отличает высокий профессионализм, ответственность, трудолюбие и преданность своему делу.

Желаю всем больших успехов в работе, здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов».