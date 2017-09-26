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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником

15:18 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Рязанской области!

От имени депутатов областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса!

Лес – одно из главных богатств России, бесценный экономический и экологический ресурс страны. Бережное и рациональное использование национального сокровища – важнейшая задача специалистов отрасли и обязанность каждого человека. От того, в каком состоянии находятся зеленые массивы, зависит здоровье населения, наше будущее.

В Рязанской области, где четверть территории занимают леса, ведется системная работа по защите, освоению и восполнению лесного фонда.

Укреплению экономического потенциала региона способствуют внедрение в производство современных технологий, лесовосстановление, охрана от пожаров, болезней, вредителей и незаконных вырубок.

Благодарю вас за добросовестный труд и преданность избранному делу, родной земле. Уверен, что ваша деятельность, направленная на сохранение и приумножение лесных богатств родного края, и в дальнейшем позволит с успехом решать актуальные вопросы отрасли.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, реализации всех намеченных планов».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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