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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Представители Рязанской области побывали на автопредприятиях Калужской области

15:23 / Экономика

Делегация региона участвует в VIII международном форуме «Экспорт как драйвер роста. «АвтоЭволюция-2017», сообщает сайт правительства области.

Форум открылся накануне в Калуге. На его площадках обсуждаются вопросы, связанные с развитием экспорта, повышением эффективности инвестиционной деятельности, укреплением межрегиональных связей между профильными предприятиями.

Глава региона Николай Любимов подчеркнул, что форум – отличная площадка по обмену лучшими практиками в сфере создания объектов инновационной инфраструктуры, управления кластерами, укрепления позиций на международном рынке. «Активизация экспортной деятельности, наряду с привлечением инвестиций – одно из главных направлений работы для региона, ориентированного на ускоренное развитие», – отметил Николай Любимов.

В состав делегации Рязанской области вошли руководители Рязанского радиозавода, Рязанского кожевенного завода, предприятий СААЗ Комлект, Лайт-Тек плюс, Ассоциации «Приоритет». Они приняли участие в работе Биржи контрактов и ряда секций форума. Представители региона также посетили автопредприятия Калужской области.

По итогам форума достигнут ряд предварительных договоренностей о сотрудничестве между предприятиями Рязанской и Калужской областей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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