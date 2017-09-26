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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Завтра в центре Рязани временно перекроют движение транспорта

15:41 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, завтра в Рязани пройдет забег «Кросс нации» приуроченный к Всероссийскому дню бега. В связи с этим в схему движения транспорта внесены временные изменения.

В этот день с 09.00 до 15.00 троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района будут следовать по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина. Автобусы маршрутов №41 на участке между остановками «Детский мир (ул. Соборная)» и «пл. Свободы» будут следовать по улице Ленина, улице Свободы, на остальных участках – по своему маршруту.

С 09.00 до 15.00 будет перекрыто автомобильное движение на Соборной площади, с 12.00 до 13.00 по маршруту соревнования: Соборная площадь – улица Соборная – площадь Ленина – Первомайский проспект – улица Каширина – улица Семинарская – улица Соборная – Соборная площадь.

С 12.00 до 13.00 по маршруту забега будет приостановлено движение следующих маршрутов городского пассажирского транспорта:

– троллейбусных маршрутов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16;

– автобусных маршрутов №№1, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 55, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 98, 99.

С 08.00 до 14.00 будет ограничено движение частного транспорта по площади Соборной, улицам Соборной и Петрова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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