Путь в космос начинался с рязанской земли

В преддверии празднования 160-летия со дня рождения родоначальника космонавтики и нашего земляка Константина Циолковского, у его памятника на улице, носящей его имя, собрались учащиеся рязанской школы №15, представители общественности. Директор Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета Игорь Мурог, выступая, отметил, что Константин Эдуардович Циолковский известен не только как создатель формул преодоления земной гравитации, которые позволили строить космические ракеты, но и как инженер, впервые предложивший проекты поездов на воздушной подушке, космического лифта, цельнометаллического дирижабля переменного объема и множество других идей, опередивших свое время. Председатель Рязанского совета ветеранов Байконура Олег Дмитриевич Кузьмин рассказал о буднях работы инженеров космодрома. Главным уроком, который дал Циолковский всем, кто имеет отношение к космосу, Олег Дмитриевич считает мужество и твердость в отстаивании собственных научных идей, какими бы необычными они ни были. Рязанцы возложили цветы к подножию памятника свому знаменитому земляку.