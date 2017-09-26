Рязанские судебные приставы искали должников по исполнительным листам на вокзале «Рязань-1»

В зале вокзала ожиданий целый час работал «стол судебных приставов», где каждый гражданин мог детально выяснить, какие у него есть долги по судебным решениям и на какие суммы. Для этого даже не обязательно было предъявлять паспорт, достаточно было только назвать фамилию, дату рождения и прописку. Благодаря цифровой программе и единой национальной базе должников судебный пристав сразу же получал все данные при помощи смартфона. Злостных неплательщиков можно определить и по государственному регистрационному знаку автомобиля. Именно этим занималась вторая группа приставов на стоянке перед вокзалом. В результате почти сразу же удалось отыскать неплательщика по услугам ЖКХ на сумму более 20 тыс. рублей. Должника предупредили об обязанностях и ответственности за неисполнение, а также арестовали его автомобиль, правда, с правом дальнейшего использования, но без возможности продажи и дарения.

Акции по поиску граждан, которые принципиально не исполняют судебные постановления, связанные с различными выплатами, проходят регулярно. Должников останавливают на постах ДПС, организуются выезды мобильного офиса судебных приставов на массовые мероприятия, на заводы.