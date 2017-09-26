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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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21 образовательное учреждение Рязани стало доступнее для маломобильных граждан

16:02 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, за последние четыре года в рамках государственной программы «Доступная среда» в 21 образовательном учреждении реконструировали входные группы, сделав посещение учреждений более доступным для маломобильных граждан. На это из федерального бюджета было направлено более 33 миллионов рублей.

Входные группы реконструировали в семи школах, двенадцати детских садах и двух учреждениях дополнительного образования. Там установили пандусы, специальные двери, подъемники и лифты.

Помимо этого, в рамках программы было закуплено специальное оборудование для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития. Для кабинетов психологов, логопедов и сенсорных комнат приобретены специальные комплекты зеркал, оборудование для тактильного кабинета, учебно-методические комплексы, специальное слуховое оборудование.

В настоящее время в образовательных учреждениях Рязани обучаются 620 школьников и 304 дошкольника с ограниченными возможностями здоровья.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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