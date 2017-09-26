В структуре органов власти Рязанской области произойдут изменения

На сайте правительства Рязанской области опубликован проект постановления о реорганизации центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области.

Согласно документу, планируется, что в регионе будет четырнадцать министерств, восемь главных управлений, две государственные инспекции. Напомним, что сегодня в структуру центральных исполнительных органов власти области входит восемнадцать министерств, четыре главных управления, три государственные инспекции.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте регионального правительства в разделе «Документы»: https://www.ryazangov.ru/documents/