В хозяйствах Рязанской области продолжается уборочная кампания

В настоящее время более 50 хозяйств региона завершили уборку зерновых культур, сообщает сайт правительства области. Собрано 1 миллион 805,5 тысячи тонн при средней урожайности 39,5 ц/га. Наивысший валовый сбор достигнут в хозяйствах Кораблинского района (39,3 тысячи тонн), Шацкого и Сараевского районов (35,8 тысяч тонн), а также Рязанского района (35,3 тысячи тонн).

Лидерами по урожайности являются агропредприятия Александро-Невского (69 ц/га), Рязанского и Сапожковского районов (60 ц/га).

Среди комбайнеров наивысшие результаты на уборочной этого года показывают аграрии Шацкого, Сараевского, Сасовского, Рязанского, Ряжского, Александро-Невского районов. Наибольший намолот составляет 7200 тонн зерна.