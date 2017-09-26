Нити Арена
17:03 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
238

В хозяйствах Рязанской области продолжается уборочная кампания

16:27 / Экономика

В настоящее время более 50 хозяйств региона завершили уборку зерновых культур, сообщает сайт правительства области. Собрано 1 миллион 805,5 тысячи тонн при средней урожайности 39,5 ц/га. Наивысший валовый сбор достигнут в хозяйствах Кораблинского района (39,3 тысячи тонн), Шацкого и Сараевского районов (35,8 тысяч тонн), а также Рязанского района (35,3 тысячи тонн).

Лидерами по урожайности являются агропредприятия Александро-Невского (69 ц/га), Рязанского и Сапожковского районов (60 ц/га).

Среди комбайнеров наивысшие результаты на уборочной этого года показывают аграрии Шацкого, Сараевского, Сасовского, Рязанского, Ряжского, Александро-Невского районов. Наибольший намолот составляет 7200 тонн зерна.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Представители Рязанской области побывали на автопредприятиях Калужской области

В сельхозпредприятиях Рязанской области увеличилось производство молока

Акцент – на экономику

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы