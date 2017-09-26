В Рязани ограбили музыканта-любителя

В полицию обратился 31-летний житель областного центра, сообщает сайт регионального управления МВД России. Мужчина рассказал, что поздно ночью он пешком возвращался с репетиции домой и переносил бас-гитару с процессором. Когда он шел по проезду Машиностроителей, он почувствовал тяжелый удар по голове и упал на землю. Нападавший забрал у мужчины вещи и скрылся. Потерпевший смог запомнить некоторые приметы незнакомца.

Сотрудники уголовного розыска на одном из сайтов частных объявлений обнаружили объявление о продаже бас-гитары и процессора, аналогичных похищенным. Полицейские задержали продавца. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый мужчина, проживающий недалеко от места преступления. Краденое изъяли

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту грабежа