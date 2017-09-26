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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку

17:02 / Экология

Сасовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях. Прокуроры установили, что в 2009 году между министерством лесного хозяйства области и спортшколой «Планета спорта» был заключен договор постоянного (бессрочного) пользования лесным участком площадью 2,4 га, расположенным в Батьковском участковом лесничестве.

Как показала проверка, участок «Сенцовские известняки» объявлен памятником природы областного значения. В августе этого года сотрудник межрайонной прокуратуры выехал на место и установил, что на территории лесного участка находился бытовой мусор. Поскольку при пользовании особо охраняемой территорией спортшколой «Планета спорта» были допущены нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в адрес руководителя учреждения прокурором внесено представление, которое в настоящее время рассмотрено, сообщает сайт прокуратуры Рязанской области. Свалка бытового мусора ликвидирована.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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