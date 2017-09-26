23 года проведет в колонии строгого режима житель Рязанской области

Он застрелил своего знакомого и его подругу

Как сообщает сайт Рязанского областного суда, после апелляционного рассмотрения в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ вступил в законную силу приговор Рязанского областного суда по уголовному делу в отношении жителя Скопина 1988 года рождения. В ходе судебного заседания, которое прошло с участием коллегии присяжных заседателей, мужчину признали виновным в убийстве двух человек, незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия.

Согласно вердикту присяжных заседателей, в октябре 2015 года подсудимый на автомашине приехал в одно из сел Скопинского района, чтобы найти своего знакомого, который украл деньги у него и его родственников. Мужчина был со своей приятельницей, в тот момент, когда его разыскал подсудимый. Он отвез мужчину и женщину к выработанному и затопленному водой карьеру, расположенному недалеко от села Петрушино Скопинского района. На берегу карьера он высказал знакомому претензии по поводу кражи у него денег. Произошла ссора в ходе которой подсудимый из нестандартного огнестрельного оружия, изготовленного из одноствольного многозарядного ружья, выстрелил в голову мужчины и в голову женщины. Они скончались на месте происшествия.

В январе 2016 года мужчину осудили за наркопреступления и назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Учитывая это обстоятельство, областной суд признал подсудимого виновным и окончательно назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с ограничением свободы 2 года и штрафом 20 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевшей к подсудимому о возмещении материального ущерба и морального вреда удовлетворены в полном объеме.