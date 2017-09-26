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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: сегодня Международный день демократии

17:06 / Общество

Международный день демократии установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году. ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник, как повод обратить внимание на состояние демократии в мире.

Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и основных свобод человека. Современное общество относит демократию к универсальным ценностям и принципам.

В Международный день демократии, который каждый год посвящен определенной теме, обычно проводятся разного рода просветительские мероприятия — лекции, семинары, круглые столы. Кроме того, к этой дате готовятся информационные материалы на тему демократии — газеты, листовки, брошюры.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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