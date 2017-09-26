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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанском художественном музее открылась выставка о космосе

17:07 / Культура
Автор фото: Анна Добролежа | В Рязанском художественном музее открылась выставка о космосе
Фото: Анна Добролежа.

Приуроченная к 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского экспозиция «Безграничный космос» включает около двух десятков произведений живописи и графики московских и рязанских художников. Среди них серии работ Анатолия Титова, посвященные выдающимся землякам – ученому К.Э. Циолковскому и летчику-космонавту В.В. Аксенову. Земля и космос, как два разных, но взаимосвязанных мира, нашли в интерпретации художника выразительное образное прочтение. Это пейзажи, написанные в Ижевском и Гиблицах, триптих, посвященный музею К.Э. Циолковского, портреты В.В. Аксенова в космосе и на земле. Галерею образов отечественных космонавтов дополняют литографии московского графика А.М. Гетманского. Другой столичный автор, Г.Т. Стопа, представлен на выставке эстампами, посвященными первым космическим стартам.

Завершают экспозицию графические листы рязанского художника А.В. Степанова – захватывающие фантазии на тему грядущих путешествий в бескрайних просторах Вселенной. А репродукции картин летчика-космонавта А.А. Леонова, документальные свидетельства первого вышедшего в открытый космос человека, подтверждают, насколько фантастичным и притягательным открывается мир за границами земного притяжения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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