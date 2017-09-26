Мечты К.Э. Циолковского в красках представил рязанский художник

В рамках арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!», членом Союза художников России Алексеем Акиндиновым написан диптих, посвященный легендарному исследователю и земляку, – «Миры Циолковского»: «Вдоль по радуге» и «Космическая мастерская».

Эта тема неслучайна в творчестве художника-орнаменталиста, так как многие из его картин посвящены космосу, астрономии, основоположникам и первопроходцам космического пути. Известными стали его работы из серии «Звездочёт» и посвященные первому космонавту – Юрию Гагарину. Эти полотна получили признаниие на масштабных всероссийских выставках. По словам автора, в диптихе «Миры Циолковского» он стремился отобразить не документальную жизнь ученого, а его мечты, фантазии, которые зародились на рязанской земле 160 лет назад, а в современном мире шагнули далеко за пределы земного притяжения.

Диптих художника экспонировался на выставках, проводимых организаторами проекта «Рязань, я люблю тебя!» в Пронском, Желанновском краеведческих музеях и Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Константинове.