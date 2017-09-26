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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Звездное пространство для маленьких подготовила Рязанская областная детская библиотека

17:15 / Общество
Звездное пространство для маленьких подготовила Рязанская областная детская библиотека

Рязанская областная детская библиотека присоединилась к региональной акции «День К. Э. Циолковского». В читальном зале провели презентацию «Циолковский. Путь к звездам» для четвероклассников школы № 1 (на основе одноименной книги Александра Ткаченко). Иллюстрируя повествование слайдами, ребятам рассказали о судьбе ученого, о его развитии в науке и поразительных для современников исследованиях, которые помогли преодолеть земное притяжение. Дети познакомились и с экспозицией «Сквозь мечту к звездам», размещенной в библиотеке музеем К.Э. Циолковского (в с. Ижевском).

Также на младшем абонементе библиотеки с 12 сентября открыта выставка к юбилею ученого под названием «Мечтатель»; она объединяет детские познавательные журналы, справочные и энциклопедические издания, научно-популярную информацию о космосе и о самом исследователе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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