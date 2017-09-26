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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани пройдет Российско-Японский молодёжный форум

17:43 / Культура

20 сентября в 10.00 в конференц-зале РГУ имени С.А. Есенина откроется Российско-Японский молодёжный форума, сообщает сайт вуза.

Планируется, что на церемонии открытия гостям покажут презентационные ролики о Рязани и Японии, выступят творческие коллективы, пройдут показательные бои воспитанников Центра японских единоборств РГУ.

Участие в форуме примут более 70 представителей университетов и организаций из числа обучающихся или молодых специалистов в возрасте до 35 лет, имеющие опыт реализации проектов, в том числе российско-японских из России и Японии. В программе Российско-Японского молодёжного форума – презентации, дискуссии, разработка совместных молодёжных проектов. Гости посетят государственный музей-заповедник С.А. Есенина (с. Константиново), Рязанский Кремль, мемориальный музей-усадьбу академика И.П. Павлова, комплекс «В некотором царстве».

22-23 сентября для японских участников запланирована культурно-ознакомительная программа, которая пройдет в Москве.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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