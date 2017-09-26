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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра Международный день охраны озонового слоя

17:44 / Общество

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. День установлен в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года. 16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ. Государствам рекомендуется посвятить этот день пропаганде деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к нему. К тому же каждый год День посвящен определенной теме, касающейся защиты озонового слоя.

В 80-е годы 20 века ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра». На истощение озона влияет окись хлора, которая является продуктом заводов, предприятий промышленности. Мы не в силах предотвратить появление озоновых дыр. Однако, сберечь озон хотя бы на бытовом уровне человеку по силам. Поэтому поэтапный отказ от регулируемого использования озоноразрушающих веществ способствуют не только охране озонового слоя в интересах нынешнего и будущих поколений, но и вносят большой вклад в усилия по решению проблемы изменения климата. Таким образом, благодаря Монреальскому протоколу, обеспечивается защита здоровья человека и экосистем в результате сокращения воздействия на Землю вредного ультрафиолетового облучения.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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