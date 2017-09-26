Рязанцам напоминают: завтра Международный День сока в России

День сока – популярный, хоть и молодой, праздник, который уже отмечают в разных странах мира. По мнению специалистов по правильному питанию, для современного человека соки являются одним из самых доступных способов получения витаминов, макро– и микроэлементов, органических веществ. И их необходимо включать в рацион питания каждого человека, особенно в осенне-зимний период, когда организм больше всего нуждается в витаминной поддержке. К тому же они легки в употреблении и быстро усваиваются. А Всемирная организация здравоохранения в «Глобальной стратегии в области рациона питания, физической активности и здоровья» рекомендует ежедневно съедать 400 г фруктов и овощей, из которых одна пятая часть может быть заменена стаканом сока. Кстати, в России потребление соков населением ниже по сравнению с западными странами. Специалисты это связывают как раз с недостаточной осведомленностью россиян о полезных свойствах соков. Многие российские потребители оценивают их лишь как вкусный напиток. И как раз, чтобы рассказать потребителям о вкусном и полезном продукте, Международная ассоциация производителей фруктовых соков в 2010 году выступила с предложением об учреждении Международного Дня сока. Первоначально эту идею поддержали Турция, Испания и Польша, а затем и другие страны, и сегодня День сока отмечается во многих государствах, в том числе и в России, но в разное время года – в зависимости от традиций и обычаев каждой страны.

Источник: www.calend.ru