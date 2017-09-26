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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Работники рязанского лесного хозяйства отметили профессиональный праздник

17:53 / Общество
В областной филармонии чествовали лучших представителей отрасли
Автор фото: Лада Петрова | Работники рязанского лесного хозяйства отметили профессиональный праздник
Фото: Лада Петрова.

В числе награжденных – сотрудники лесничеств, «Пожлеса» и министерства природопользования.

Поздравить виновников торжества пришли заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов и председатель комитета Рязанской областной Думы по экологии и природопользованию Виктор Дрейлих.

Виталий Артемов зачитал поздравление главы региона Николая Любимова и отметил значимый вклад работников отрасли в сохранение и приумножение лесных богатств области.

Для тружеников лесного хозяйства был дан концерт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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