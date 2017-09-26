Работники рязанского лесного хозяйства отметили профессиональный праздник

В областной филармонии чествовали лучших представителей отрасли

В числе награжденных – сотрудники лесничеств, «Пожлеса» и министерства природопользования.

Поздравить виновников торжества пришли заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов и председатель комитета Рязанской областной Думы по экологии и природопользованию Виктор Дрейлих.

Виталий Артемов зачитал поздравление главы региона Николая Любимова и отметил значимый вклад работников отрасли в сохранение и приумножение лесных богатств области.

Для тружеников лесного хозяйства был дан концерт.