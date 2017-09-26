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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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«День К. Э. Циолковского» прошел в Рязанской областной библиотеке им. Горького

18:00 / Общество
В рамках региональной акции «День К. Э. Циолковского» в областной библиотеке им. Горького прошел цикл мероприятий, посвященных юбилейной дате
Автор фото: Анна Добролежа | «День К. Э. Циолковского» прошел в Рязанской областной библиотеке им. Горького
Фото: Анна Добролежа.

В малом конференц-зале библиотеки прошла презентация выставочного проекта «Жизнь, отданная науке». Гениального ученого интересовал не только космос. Циолковский много времени уделял поиску идеального устройства общества, он автор философских и фантастических произведений, человек большого таланта, огромной трудоспособности и настойчивости.

Основу выставки составляют книги и документы из фондов библиотеки: сочинения ученого, воспоминания о нем современников, публикации из различных периодических изданий. Наибольшую ценность представляют прижизненные издания Циолковского. Один из разделов выставки посвящен памятным местам, связанным с именем ученого, другой рассказывает о его научных и дружеских связях. Любителям художественных произведений будет особенно интересна часть экспозиции, представленная разножанровыми произведениями о Циолковском: поэмами, повестями, стихотворениями, а также рассказами для детей.

На площадке образовательного центра для учащихся седьмых классов школы № 36 главный библиотекарь кафедры производственной литературы Ольга Борисова провела интерактивную беседу «Покорение бесконечности». Школьники услышали голос К.Э. Циолковского в записи, познакомились с хроникой космических будней и смогли показать свои знания в викторине.

В отделе краеведческой информации желающие смогли посетить слайд-лекцию «Циолковский – основоположник космонавтики». А на информационной панели и сайте учреждения демонстрировался фильм «От Окских берегов в космические дали», подготовленный библиотекой.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 сентября 2017 года
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