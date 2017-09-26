«День К. Э. Циолковского» прошел в Рязанской областной библиотеке им. Горького

В рамках региональной акции «День К. Э. Циолковского» в областной библиотеке им. Горького прошел цикл мероприятий, посвященных юбилейной дате

В малом конференц-зале библиотеки прошла презентация выставочного проекта «Жизнь, отданная науке». Гениального ученого интересовал не только космос. Циолковский много времени уделял поиску идеального устройства общества, он автор философских и фантастических произведений, человек большого таланта, огромной трудоспособности и настойчивости.

Основу выставки составляют книги и документы из фондов библиотеки: сочинения ученого, воспоминания о нем современников, публикации из различных периодических изданий. Наибольшую ценность представляют прижизненные издания Циолковского. Один из разделов выставки посвящен памятным местам, связанным с именем ученого, другой рассказывает о его научных и дружеских связях. Любителям художественных произведений будет особенно интересна часть экспозиции, представленная разножанровыми произведениями о Циолковском: поэмами, повестями, стихотворениями, а также рассказами для детей.

На площадке образовательного центра для учащихся седьмых классов школы № 36 главный библиотекарь кафедры производственной литературы Ольга Борисова провела интерактивную беседу «Покорение бесконечности». Школьники услышали голос К.Э. Циолковского в записи, познакомились с хроникой космических будней и смогли показать свои знания в викторине.

В отделе краеведческой информации желающие смогли посетить слайд-лекцию «Циолковский – основоположник космонавтики». А на информационной панели и сайте учреждения демонстрировался фильм «От Окских берегов в космические дали», подготовленный библиотекой.