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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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На старт «Кросса нации» в Рязанской области вышли более 20 тысяч любителей бега

09:00 / Спорт
Автор фото: Димитрий Соколов | На старт «Кросса нации» в Рязанской области вышли более 20 тысяч любителей бега
Фото: Димитрий Соколов.

Первыми стартовали самые юные участники соревнований. Они пробежали по аллеям Кремлевского парка 1 километр. У мальчиков 2008 года и младше победу одержал Арсений Шмонов из Скопинской ДЮСШ «Старт». Его время 2 минуты 37 секунд. У девочек на этой дистанции со временем 2 минуты 53 секунды победила Анастасия Минкова из СДЮСШОР «Олимпиец». В группе юных участников с ограниченными возможностями здоровья весь пъедестал почета в беге на километровую дистанцию заняли учащиеся 18-й рязанской школы. Победили соответственно Андрей Колобашкин и Марина Галушкина.

В полдень на дистанцию 3 километра отправилась основная группа участников «Кросса нации». В ней и сильнейшие бегуны области, и «чайники», и те, кто вышел на старт впервые. Маршрут забега проходил по Соборной, Первомайскому проспекту, улицам Каширина и Семинарской с выходом вновь на Соборную, где и был организован финиш. Первым до него ровно через 9 минут добежал Станислав Комиссаренко из Рязанского филиала Московского университета МВД, выступающий среди юношей. Через 15 секунд после него финишировал победитель соревнований среди мужчин 1997 года и старше Илья Кузнецов, который, впрочем, представлял тот же вуз. Андрей Клинов среди мужчин занял второе место – 9 минут 17,8 секунды. Сергей Блинников стал третьим с результатом 9 минут 41,4 секунды.

Первой среди женщин линию финиша со временем 10 минут 33,5 секунды пересекла кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и мастер спорта России по биатлону Ксения Пляскина. Мастер спорта России Татьяна Сычева проиграла победительнице 13 секунд. Бронзовым призером стала лыжница из Академии ФСИН России Анастасия Поздеева, которую рязанцы тоже уже знают.

На подобных соревнованиях по традиции проводят VIP-забег. Не ради результатов и рекордов, а для пропаганды физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни. В «Кроссе нации-2017» забег возглавили первый заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Елена Сорокина, директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, депутат Рязанской областной думы Игорь Мурог, работники минспорта, преподаватели вузов.

Ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова, Посол ГТО в Рязанской области Роман Калинин вместе со студентами вуза пробежал три километра. На старт трехкилометровой дистанции вышли и воспитанники тренера СДЮСШОР «Олимпиец», мастера спорта международного класса по лыжным гонкам Анатолия Георгиевича Бирюкова. Для них это – проба сил перед осенне - зимним спортивным сезоном.

Самыми маленькими участниками кросса стали годовалый Платон Поздняк и трехлетняя Варвара Щерба, а самыми старшими – Елена Алешина и Владимир Спорыхин. Ветераны хорошо помнят то время, когда на соревнованиях становились в первую стартовую шеренгу и выигрывали, а теперь они своим участием пропагандируют бег и показывают молодежи пример, достойный подражания. Самыми многочисленными признаны спортивные семьи Колокольцевых и Пляскиных.

Победители и призеры награждены кубками, медалями и памятными призами регионального минспорта. Безукоризненно работала судейская коллегия (главный судья – хорошо известный в прошлом легкоатлет, ныне – начальник отдела управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Игорь Зюлин) и секретариат (главный секретарь – Ольга Баранова).

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова осталась довольна тем, как прошел «Кросс нации» в Рязани – и погода хорошая, и массовость рекордная, и секунды у лидеров быстрые. А главное – «Кросс нации» дал многим рязанцам импульс для начала занятий физической культурой и спортом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 18 сентября 2017 года
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