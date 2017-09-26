Первокурсники Академии ФСИН России в Рязани приняли присягу

В этом году на верность Родине присягнули 275 первокурсников, поступивших в вуз из 72 регионов Российской Федерации

В торжестве, которое состоялось в минувшую субботу, приняли участие представители руководства Федеральной службы исполнения наказания России, органов государственной власти и местного самоуправления региона, правоохранительных органов, духовенства, воспитанники подшефных образовательных учреждений, ветераны, а также постоянный и переменный состав вуза.

Почетного права принять присягу первым был удостоен рядовой внутренней службы Евгений Мочалов, прибывший на учебу из Вологды. Он зачитал текст присяги на гостевой трибуне, все остальные – на плацу. С принятием присяги курсантов поздравили главный федеральный инспектор Аппарата полномочного представителя Президента России в ЦФО Сергей Яковлев, заместитель председателя правительства области, выпускник Академии Алексей Тюменев, министр образования области Ольга Щетинкина, руководитель регионального штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Михаил Невдах.

На торжестве курсанты роты почетного караула РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова продемонстрировали строевые приемы с оружием, а взвод барабанщиц Академии ФСИН России дал плац-концерт.

В этот же день в вузе торжественно открыли обновленную Доску Почета переменного состава Академии на 2017-2018 учебный год.