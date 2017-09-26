ФК «Рязань» проиграл домашний матч команде «Торпедо-Москва»

ФК «Рязань» 16 сентября на стадионе «Спартак» провёл домашний матч ФОНБЕТ-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (группа «Центр») с командой «Торпедо-Москва»

Встречались коллективы, находящиеся в группе лидеров: после 8 матчей автозаводцы с 17-ю очками занимали вторую строчку в таблице, «рязанцы» с 16-ю – третью.

Игра вызвала большой интерес у болельщиков Москвы и Рязани. Из столицы поддержать чёрно-белых (традиционные цвета торпедовцев) приехало несколько сотен фанатов автозаводского клуба, а общая цифра наблюдавших за встречей зрителей на «Спартаке», по сравнению со средней в сезоне, выросла более чем вдвое - с 517 до 1200.

Игра прошла с большим игровым и территориальным преимуществом гостей, а с 13-й минуты ещё и с численным перевесом «Торпедо»: за две жёлтые карточки (грубая игра) с поля был удалён игрок «Рязани» Александр Скляров.

Автозаводцы реализовали своё преимущество на 23-й минуте. На навес с левого фланга откликнулись двое: вратарь хозяев Сергей Правкин и полузащитник гостей Александр Елисеев. Первым у мяча был торпедовец, который переправил снаряд в ворота – 0:1.

После перерыва Гарник Авалян ввёл в игру свежие силы, «рязанцы» старались отвечать контратаками, но в деле вратаря гостей зрители так и не увидели.

Гости же добились своего, забив ещё один мяч в добавленное арбитром время. Его автором стал Николай Фадеев.

В итоге ФК «Рязань» проиграл «Торпедо-Москве» со счётом 0:2.

– После удаления у нас не получилось хорошей игры. Оно, конечно, было необязательным, но что в первом, что во втором случае нарушение было. Оставшись вдесятером, старались играть более компактно, поэтому если в обороне ещё что-то получалось, могли перестроиться, то впереди ничего особенного не создали. На поле была не игра, а борьба, содержание отсутствовало. Мы пропустили мяч, а создать ничего не смогли. Второй гол – тоже наша вина, хотя там мяч на полметра уже вышел, но судьи почему-то этого не заметили. Единственное, чем я недоволен: мы не создали по-настоящему голевых моментов. По содержанию игры мы разберёмся и будем двигаться дальше, – подвёл итог поединку главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян.

Фото Александра Кащеева