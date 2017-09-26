В Рязани реализуется благотворительный проект «Мы – солнечные дети»

Этот социокультурный интерактивно-оздоровительный проект открыла праздничная программа «Чудеса в Ромашковом государстве», приуроченная к Году экологии в России

В игре – путешествии, прошедшей в концертно-выставочном зале «На Грибоедова», приняли участие учащиеся младших классов школы-интерната «Вера» и коррекционной школы №23 города Рязани. Дети познакомились с легендами о ромашке, послушали рассказы о полезных свойствах этого солнечного цветка, ответили на вопросы «Сказочной викторины», посмотрели фрагменты из детских фильмом и мультфильмов, где распускаются и цветут ромашки.

В разделе «Чудесные превращения» ребятишки встретились с добрыми волшебниками. Флейтист Юрий Морозов исполнил для детворы попурри «Волшебный цветок» на темы мелодий из советских мультфильмов и подарил всем хорошее настроение. Художник декоративно-прикладного искусства Ирина Сельмен в костюме лесной феи подарила каждому малышу керамическую подвеску – оберег, выполненную своими руками. Член Союза художников России Маргарита Будылева провела мастер – класс по изготовлению куклы Ромашки и подарила каждому участнику сувенир «Волшебная шишка».

Главные координаторы проекта: заместитель директора школы – интерната «Вера» Марина Владимировна Панкова и учитель школы №23 Лариса Семеновна Цуканова. Проект курирует консультант – психолог, доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии Академии ФСИН России Иван Иванович Купцов.

По словам автора проекта, педагога – психолога Светланы Зуевой, нужно научить наше общество быть добрее. Главные герои проекта, дети, обязательно должны быть счастливыми. В проекте ждут молодых педагогов, психологов, волонтеров. Организаторы проекта будут поддерживать тесные контакты с кафедрой психологии личности специальной психологии и коррекционной педагогики Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина.